Schmiergeld angenommen

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist am Mittwoch im ersten seiner fünf Korruptionsverfahren schuldig gesprochen worden. Dem Gericht zufolge nahm er Schmiergeld in Höhe von umgerechnet etwas mehr als einer Million Euro an. Bis zum Urteil der Berufungsinstanz bleibt er auf freiem Fuß. Zuletzt hatte Lula erklärt, bei der Präsidentschaftswahl 2018 erneut antreten zu wollen - Umfrage sahen den ehemaligen Schuhputzer weit vor der Konkurrenz. Beinahe die gesamte politische Klasse Brasiliens ist mittlerweile in Korruptionsskandale verwickelt.

