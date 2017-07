EU-Minigipfel: Beitrittsperspektive für Westbalkan-Staaten

Die EU hat die Beitrittsperspektive für den Westbalkan bekräftigt. Bei Erfüllung aller Kriterien können die sechs Länder der Region der EU beitreten, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel laut Teilnehmern heute bei einem Gipfel in Triest, an dem auch der französische Präsident Emmanuel Macron, Italiens Premier Paolo Gentiloni und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) teilnahmen.

Die jährlich stattfindenden Gipfel gehen auf eine deutsche Initiative aus dem Jahr 2014 zurück. Dem ersten Treffen in Berlin folgten Gipfel in Wien (2015), Paris (2016) und Triest. Politisch dienen sie vor allem dazu, den Staaten der Region zu versichern, dass die EU nicht auf sie vergessen hat. „Die Zukunft des Westbalkans liegt in der EU“, hieß es heute Abend in der Abschlusserklärung des italienischen Vorsitzes. Kern resümierte das Treffen so: „Klar machen, dass die Hand ausgestreckt ist und sie die europäische Perspektive nicht verlieren.“

Bauvorhaben und Kampf gegen Korruption

Ziel ist es, die traditionellen Konflikte zwischen den sechs Ländern mit einer vertieften wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu entschärfen. Konkret soll etwa der Bau von Autobahnen und Gaspipelines ebenso gefördert werden wie die Vereinheitlichung von Zollvorschriften.

Italiens Ministerpräsident Gentiloni und der französische Präsident Macron sicherten der Region europäische Solidarität zu, pochten aber auch auf verstärkte Reformen, den Kampf gegen Korruption und eine größere Zusammenarbeit der Länder auf dem Westbalkan untereinander. Diese vereinbarten eine engere Kooperation im Wissenschaftsbereich.

Kurz besorgt über Spannungen

An dem Treffen nahmen auch Großbritannien, Slowenien, Bulgarien, Kroatien sowie Vertreter der EU-Kommission teil. Auf der Balkan-Seite erschienen die Regierungschefs Serbiens, Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, Montenegros, des Kosovo und Mazedoniens. Gekommen waren auch die Außenminister der Länder, darunter ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Kurz betonte, dass der Westbalkan nicht von der Agenda der Europäischen Union verschwinden dürfe. „Es kann eine positive Entwicklung nur stattfinden, wenn diese Länder weiter im Fokus der EU sind, wenn sie eine europäische Perspektive haben“, mahnte er. Kurz zeigte sich auch besorgt über die zunehmenden Spannungen in der Region. „Wenn wir dort gegen Radikalisierung kämpfen, kämpfen wir für unsere eigene Sicherheit“, sagte er.