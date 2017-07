Skilift hat dank Mountainbikern wieder Zukunft

Wie viele kleine Skilifte sind 2012 auch die Königsberg-Lifte in Hollenstein an der Ybbs in Niederösterreich kurz vor dem Aus gestanden. Privatpersonen leiteten die Trendwende ein. Heute setzt man flexibel auf Skifahrer und Mountainbiker.

