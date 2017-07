Banken in London müssen „Brexit“-Pläne vorlegen

Die Banken auf dem wichtigen Finanzplatz London müssen Farbe bekennen: Bis heute will die Bank of England Klarheit darüber, wie die Geldinstitute auf den „Brexit“ reagieren. Die Ergebnisse will die britische Notenbank aber erst am 3. August veröffentlichen.

Mehrere Großbanken haben bereits angekündigt, Mitarbeiter wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens in ein anderes Mitgliedsland zu verlegen. Denn in London angesiedelte Banken benötigen für Dienstleistungen wie Einlagen- und Kreditgeschäfte in der Europäischen Union rechtlich selbstständige Tochterbanken mit Sitz in einem EU-Staat.