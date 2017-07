US-Präsident Trump zu Besuch in Paris eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist zu einem zweitägigen Besuch in der französischen Hauptstadt Paris eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete heute Früh auf dem Pariser Flughafen Orly. Trump wird zunächst US-Diplomaten und US-Militärvertreter treffen. Am Nachmittag wird er von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfangen.

Bei ihrem Treffen wollen die beiden Präsidenten über den Anti-Terror-Kampf und die Konflikte in Syrien und im Irak beraten. Macron will aber auch den Klimawandel und den internationalen Handel ansprechen - zwei Themen, bei denen es tiefe Gräben zwischen den USA und der EU gibt.

Bei Militärparade anwesend

Anlass für Trumps Paris-Besuch ist die Militärparade auf den Champs-Elysees zum französischen Nationalfeiertag morgen. Trump ist in diesem Jahr Ehrengast. Bei der Militärparade wird auch an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor hundert Jahren erinnert.

Für Trumps Besuch gelten in Paris strenge Sicherheitsvorkehrungen. Allein für die Absicherung der Militärparade werden angesichts der Anschlagsgefahr 3.500 Polizisten im Einsatz sein.