Merkel bei Macron zu deutsch-französischem Ministerrat

Zum Auftakt des deutsch-französischen Ministerrats hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Paris die deutsche Kanzlerin Angela Merkel empfangen. Macron begrüßte Merkel heute Früh im Elysee-Palast.

Bei dem Regierungstreffen stehen unter anderem eine engere militärische Kooperation zwischen beiden Ländern und in der EU, wirtschaftspolitische Fragen und Bildungsthemen auf der Agenda.

Beziehungen sollen ausgebaut werden

Am Ministerrat nimmt auch eine Reihe von deutschen Ministern teil, die sich mit ihren französischen Kollegen austauschen werden. Merkel und Macron stellen die Ergebnisse der Regierungskonsultationen am Nachmittag in einer Pressekonferenz vor.

Merkel und der im Mai zum Staatschef gewählte Macron haben angekündigt, die deutsch-französischen Beziehungen ausbauen und die Europäische Union weiterentwickeln zu wollen. Auf EU-Ebene streben beide eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik an. Macron wirbt zudem für eine Vertiefung der Euro-Zone, mit einem Budget und einem Finanzminister für den Euro-Raum.

Der letzte deutsch-französische Ministerrat fand im April 2016 in der ostfranzösischen Stadt Metz statt. Macron war damals noch Wirtschaftsminister.