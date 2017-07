Smarte Handschuhe für Gehörlose

Forscher haben Handschuhe entwickelt, die Buchstaben der Gebärdensprache in Text übersetzen – und via Handy gelesen werden können. In Zukunft könnte die Technologie auch für die Steuerung von Robotern und in der virtuellen Realität verwendet werden.

