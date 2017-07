Schonungsloser Blick auf einen Popstar

Ab den späten 1990er Jahren ist die US-Souldiva Whitney Houston in private Turbulenzen gestürzt, aus denen sie nicht mehr herausgefunden hat und die letztlich zu ihrem Drogentod im Jahr 2012 geführt haben. Der britische Regisseur Nick Broomfield („Kurt & Courtney“) begibt sich mit der Dokumentation „Whitney: Can I Be Me“ auf die Suche nach den ausschlaggebenden Faktoren für die Abwärtsspirale, in die Houston geriet, und ist dabei ziemlich schonungslos. Vom Glanz der Diva bleibt da wenig übrig.

