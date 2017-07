Ein Toter bei Bränden in Süditalien

Die seit Tagen in Süditalien tobenden Brände haben ein erstes Menschenleben gefordert. Ein 68-jähriger Pensionist wurde in seinem Olivenhain in Cessaniti in Kalabrien, der von einem Feuer bedroht war, von Angehörigen tot aufgefunden. Der Mann soll versucht haben, die Flammen zu löschen. Wegen des Rauchs soll er ohnmächtig geworden und gestürzt sein.

Unterdessen hat sich eine neue Feuerfront auf einem Hang des Vesuvs gebildet. Militär, Feuerwehrleute, drei Canadair-Flugzeuge und Hubschrauber waren pausenlos im Einsatz, um drei große Brände an den Flanken des Vulkans zu löschen, berichteten italienische Medien. Die Lage sei weiterhin kritisch.

Strenge Strafen angedroht

Auf Sizilien toben mittlerweile 20 große Brände. In der Provinz Messina mussten 20 Familien in der Nacht ihre Häuser verlassen, die von den Flammen bedroht wurden. Eine 64-jährige Frau wurde wegen Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Gestern mussten 900 Touristen im sizilianischen San Vito Lo Capo vor einem Feuer in Sicherheit gebracht werden. Sie wurden mit Booten von einer von Flammen umringten Ferienanlage am Strand weggebracht.

Der italienische Umweltminister Gian Luca Galletti kündigte strenge Strafen für die Brandstifter an. „Wer einen Naturschutzpark in Brand setzt, soll wissen, dass ihm 20 Jahre Haft drohen, und ich will, dass Brandstifter bis zum letzten Tag ihre Strafe absitzen“, sagte der Minister laut Medien.