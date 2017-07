Mit einem Pass von Tanger nach Kapstadt?

Während in der EU-Politik das Hochziehen von Grenzen diskutiert und das Schengen-Abkommen zeitweise ausgesetzt wird, geht man in Afrika den umgekehrten Weg: Die Afrikanische Union (AU) träumt von einem „grenzenlosen“ Afrika mit freiem Personenverkehr. Den Reisepass dazu gibt es bereits, wenn auch einstweilen nur für einige wenige. Die AU möchte „Schengen“ für Afrika bis 2020 umsetzen, doch bis dahin müssen noch viele Hürden genommen werden. Derzeit ist auf keinem Kontinent die Reisefreiheit stärker eingeschränkt als in Afrika.

