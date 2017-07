AKP-Vizechef sagt geplanten Österreich-Besuch ab

Hamza Dag, der Vizepräsident der türkischen Regierungspartei AKP, kommt nun offenbar doch nicht nach Österreich. Wie sein Pressesprecher heute gegenüber der Tageszeitung „Kurier“ (Onlineausgabe) berichtete, sei die für Sonntag geplante Reise nach Wien abgesagt worden. Auch in naher Zukunft sei kein Österreich-Besuch geplant, so Muhammed Dogan.

Eine ebenfalls für die kommenden Tage geplante Reise nach Nürnberg - in beiden Städten wollte Dag anlässlich des Jahrestages der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei auftreten - sei inzwischen nicht mehr fix, wie Dogan sagte.

Dag hatte zuvor gesagt, er wolle „sehr gerne“ nach Österreich reisen und plane eine Teilnahme an der von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) organisierten Veranstaltung zum „Gedenken an den Putsch“ vor einem Jahr, die am Sonntag in Wien-Liesing stattfinden soll. Am Montag war dem von der UETD eingeladenen türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci von der Bundesregierung ein Einreiseverbot erteilt worden.