Flüchtling bei Streit offenbar aus Fenster gestoßen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Purkersdorf (Niederösterreich) ist es in der Nacht auf heute zu einer Auseinandersetzung unter den Bewohnern gekommen. Dabei stürzte ein Mann aus dem Fenster. Vermutlich wurde er gestoßen.

Mehr dazu in noe.ORF.at