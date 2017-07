Große Vorhaben in Rüstungspolitik

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam eine neue Generation europäischer Kampfflugzeuge entwickeln. Das haben die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron (REM) nach einem Treffen in Paris angekündigt. Die Flugzeuge sollen auf lange Frist die derzeitigen Flotten an Kampfflugzeugen ersetzen. In Deutschland sind das derzeit Eurofighter, in Frankreich Rafale-Kampfflugzeuge. Macron sprach von einer „tiefgreifenden Revolution“.

