Diebe verkauften Rollstuhlrampen aus Berliner U-Bahnhöfen

Zwei Männer haben in den vergangenen Wochen in Berlin 47 Rollstuhlrampen an U-Bahnhöfen gestohlen und auf einem Schrottplatz verkauft. Nach Angaben der Polizei von heute versetzten die 27 und 46 Jahre alten Männer die Aluminiumrampen zu einem Bruchteil des Neupreises. Beide seien „teilgeständig“.

Die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) kam den mutmaßlichen Dieben den Angaben zufolge über interne Recherchen auf die Spur. Es soll sich um Mitarbeiter einer Reinigungsfirma handeln, die im BVG-Auftrag tätig ist.