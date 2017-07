Gespräch mit Sicherheitsfirmen

Die Rolle privater Sicherheitsunternehmen in kriegerischen Auseinandersetzungen hat immer wieder für Kontroversen gesorgt - so etwa im Fall der Firma Blackwater im Irak-Krieg. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump überlegt offenbar dennoch, verstärkt auf private Kämpfer zurückzugreifen, um den teuren und schier unendlichen Einsatz in Afghanistan in den Griff zu bekommen. Laut US-Medien gab es ein Treffen von Trump-Beratern mit Chefs von Sicherheitsfirmen. Mit dabei: Blackwater-Gründer Erik Prince. Der ist nicht nur der Bruder von US-Bildungsministerin Betsy DeVos, sondern hat auch ganz eigene Überlegungen, wie es in Afghanistan weitergehen soll.

Lesen Sie mehr …