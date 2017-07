Bauerneinkommen nach vier Jahren wieder im Plus

Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in Österreich haben nach vier Jahren mit rückläufigen Einkommen im Jahr 2016 ein Plus von 14 Prozent verzeichnet. Vor allem eine gute Ernte, höhere Erzeugerpreise für Wein- und Schweinebauern und öffentliche Hilfszahlungen für Milch-, Schweine- und Obstbauern ließen die Bauerneinkommen steigen.

Die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft (Erträge minus Ausgaben) erhöhten sich 2016 gegenüber dem Jahr davor auf durchschnittlich 28.042 Euro je Betrieb. Bei Bergbauernbetrieben stiegen die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft im Durchschnitt geringer um fünf Prozent auf 22.989 Euro je Betrieb. 2016 gab es bei fast allen Betriebsformen steigende Einkünfte, geht aus der Auswertung von den 2016er-Buchführungsdaten von rund 2.000 Betrieben für den „Grünen Bericht 2017“ des Landwirtschaftsministeriums hervor.

Rückgang nur bei Forstbetrieben

Den höchsten Einkommensanstieg verzeichneten dem Bericht zufolge die Veredelungs- und Marktfruchtbetriebe, einen Einkommensrückgang gab es bei Forstbetrieben aufgrund des geringeren Holzeinschlages. Die gesetzten Maßnahmen würden greifen, zudem sei in vielen Sektoren die Talsohle bei den Preisen durchschritten, so Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) in einer Aussendung.

Nach Angaben des Präsidenten der Landwirtschaftskammer Österreich, Hermann Schultes, ist das Einkommensplus auf höhere Erträge in der Schweinehaltung, eine mengenmäßig bessere Ernte, besonders bei Öl- sowie Hackfrüchten, und auf gestiegene öffentliche Gelder zurückzuführen.

Im Jahr 2016 gab es außerdem Hilfszahlungen für Betriebe aufgrund der europaweiten Milch- und Schweinemarktkrise und Entschädigungszahlungen wegen der schweren Frühfrostschäden. Der Bauernbund sieht ein „leichtes Aufatmen“ angesichts des Einkommensplus. Seit 2011 hätten die heimischen Land- und Forstwirte jährlich Verluste hinnehmen müssen.