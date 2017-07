Zwei Tote bei Bränden in Süditalien

Die seit Tagen anhaltenden Brände haben in der süditalienischen Region Kalabrien mittlerweile zwei Menschenleben gefordert. Ein 69-jähriger Mann starb in der Provinz Cosenza beim Versuch, die Flammen zu löschen. Der Mann sei von Rauchgasen ohnmächtig geworden und verbrannt, berichteten italienische Medien.

APA/AP/Cesare Abbate

Ein 68-jähriger Pensionist wurde in seinem Olivenhain in Cessaniti in Kalabrien, der von einem Feuer bedroht war, von Angehörigen tot aufgefunden. Der Mann soll ebenfalls versucht haben, die Flammen zu löschen. Wegen des Rauchs soll er ohnmächtig geworden und gestürzt sein.

400 Brände in Süditalien

400 Brände wüten derzeit in Süditalien. Zwischen Mitte Juni und dem 12. Juli seien 26.000 Hektar Wald von Bränden zerstört worden - so viel wie im gesamten Jahr 2016. 13.000 Hektar gingen auf Sizilien verloren, berichtete der Umweltschutzverband Legambiente.

In der Kalabrien-Provinz Catanzaro wurde ein Mann wegen Brandstiftung festgenommen. Er soll in einem Wald Feuer gelegt haben. In der Provinz Cosenza mussten 300 Personen ihre Häuser verlassen, weil sie von Flammen bedroht wurden. In Kalabrien wüteten heute 62 Brände.

APA/AFP

Auch an den Hängen des Vesuvs brannte es weiter. Im Nationalpark um den Vulkan war heute auch das Militär im Einsatz, um die Lage in den Griff zu bekommen. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus - Medienberichten zufolge wurden bereits mehrere Personen verhaftet.

Frankreich schickt Löschflugzeuge

Frankreich schickte im Rahmen eines EU-Hilfsprogramms drei Löschflugzeuge nach Italien. Das Risiko für Brände sei vor allem im Süden des Landes und in Sardinien weiter hoch, hieß es in der Mitteilung der EU-Kommission. Es sei das erste Mal seit 2009, dass Italien Löschhilfe über die EU angefordert habe.