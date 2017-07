Tour de France: Aru zieht Froome Gelb aus

Christopher Froome hat auf der ersten Bergetappe in den Pyrenäen seinen Platz an der Spitze des Gesamtklassements der 104. Ausgabe der Tour de France abgeben müssen. Fabio Aru schnappte sich heute nach 214,5 Kilometern bei der Bergankunft in Peyragudes mit Platz drei das Gelbe Trikot. Der italienische Meister setzte kurz vor der Ziellinie eine entscheidende Attacke, bei der Froome überraschenderweise nicht mit konnte. Der Tagessieg ging derweil an Frankreich.

