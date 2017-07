Sieben Jahre Haft in Wiener Terrorprozess

Weil er sich in führender Funktion in der radikalislamischen tschetschenischen Terrororganisation „Emirat Kaukasus“ betätigt haben soll, ist heute in Wien ein 38-jähriger Tschetschene zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Mehr dazu in wien.ORF.at