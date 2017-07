Anschlagspläne gegen Christen in Ägypten aufgedeckt

Wegen konkreter Anschlagsdrohungen schränken die christlichen Kirchen in Ägypten vorübergehend ihre Aktivitäten ein. In den kommenden drei Wochen werde es keine kirchlichen Konferenzen und keine von den Kirchen organisierten Reisen geben, teilten die koptische Kirche und die evangelische Kirche Ägyptens gestern mit. Gottesdienste sollten aber weiterhin stattfinden.

Die Sicherheitsbehörden hätten mitgeteilt, „dass Pläne für Anschläge aufgedeckt worden“ seien, sagte der Vorsitzende der ägyptischen evangelischen Kirche, Andrea Saki, laut AFP in Kairo. Der Sprecher der koptischen Kirche, Bolus Halim, äußerte sich ähnlich.

Seit Dezember wurden drei koptische Kirchen zum Ziel von Selbstmordattentätern, Dutzende Gläubige wurden getötet. Zu den Anschlägen bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der koptischen Minderheit gehören zehn Prozent der 90 Millionen Ägypter an. Die evangelische Kirche in dem Land ist weitaus kleiner.