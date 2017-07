Wimbledon: Marach nach Marathon im Doppel-Finale

Oliver Marach steht in Wimbledon zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale - und das am Samstag, einen Tag vor seinem 37. Geburtstag. Der Steirer musste jedoch nicht nur in seinem Tennisleben lange auf diesen Erfolg warten, sondern auch gestern im Halbfinale des Herren-Doppel-Bewerbes. Mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic rang Marach seine kroatischen Gegner nach 4:35 Stunden nieder. Dabei nahm alleine die Entscheidung im f├╝nften Satz knapp zwei Stunden in Anspruch.

