Mossul: Irak will Foltervorwürfen gegen Soldaten nachgehen

Irakische Militärvertreter haben Ermittlungen zu Vorwürfen angekündigt, Soldaten würden in der von ihnen zurückeroberten Stadt Mossul mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) foltern und töten. Jeder, der Menschenrechte oder das Kriegsrecht verletze, werde zur Rechenschaft gezogen, sagte ein irakischer Militärsprecher gestern im US-Verteidigungsministerium.

Prüfung des Vorfalls angekündigt

Auf einem am selben Tag bekanntgeworden Video im Internet war zu sehen, wie irakische Soldaten in Uniform einen bärtigen Gefangenen schlagen, zu einem Felsen schleppen, ihn von der Klippe stoßen und auf seinen leblosen Körper und einen weiteren Körper am Fuß des Felsens schießen. Der Militärsprecher sagte, der Vorfall werde sorgfältig geprüft, und mögliche Täter würden bestraft.

Gleichzeitig schloss der Sprecher eine Fälschung des Videos nicht aus. Es könnte veröffentlicht worden sein, um vom Sieg der irakischen Truppen und ihrer Verbündeten über den IS in Mossul abzulenken, sagte er. Ein Sprecher des irakischen Innenministeriums räumte ebenfalls mögliches Fehlverhalten von Armeevertretern ein.

US-Sondergesandter glaubt an Aussöhnung

Die Aussöhnung der Iraker nach einer erfolgreichen Niederschlagung der Terrormiliz ist aus Sicht der US-Regierung möglich. Nach der Befreiung ihrer Heimatregionen von dem sunnitischen Terrorregime seien inzwischen 1,9 Millionen Iraker dorthin zurückgekehrt, sagte der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, in Washington. Dort hatte drei Tage lang die aus 72 Mitgliedern bestehende Anti-IS-Koalition getagt, um über weitere Schritte zu beraten.

Die Lage im Irak wird nicht nur durch Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten zusätzlich verkompliziert. McGurk sprach sich auch gegen ein Referendum zur Unabhängigkeit Kurdistans im September aus, wie es von kurdischen Parteien geplant ist. „Wir sind nicht der Meinung, dass das Referendum im September stattfinden sollte“, sagte er. „Der IS ist im Moment noch nicht besiegt.“