Bundes- und Landeslisten angeblich fix

Peter Pilz wird ab Montag nicht mehr dem Parlamentsklub der Grünen angehören. Das gab der grüne Klubchef im Parlament, Albert Steinhauser, am Freitag per Videobotschaft bekannt. Grund sind Pilz’ Pläne, bei der Nationalratswahl im Herbst mit einer eigenen Liste anzutreten. Beiden Seiten sei klar gewesen, dass „man eine Kandidatur mit einer eigenen Liste nicht aus dem grünen Parlamentsklub als grüner Abgeordneter organisieren kann“, so Steinhauser. Die Vorbereitungen für die Liste schreiten indes offenbar zügig voran - Pilz hat nach eigenen Angaben bereits alle Kandidaten für seine Bundes- und Landeslisten zusammen.

Lesen Sie mehr …