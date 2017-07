Bericht: San Francisco entging Luftfahrtkatastrophe

San Francisco ist knapp einer der möglicherweise schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der Luftfahrt entgangen.

Zu diesem Ergebnis kommt ein vorläufiger Bericht der kanadischen Verkehrssicherheitsbehörde nach dem Beinahezusammenstoß eines kanadischen Passagierflugzeugs mit vier anderen Flugzeugen auf dem Boden, den die Behörde gestern vorlegte. Der mit 140 Passagieren besetzte Air-Canada-Flug 759 überflog laut den Angaben vor einer Woche in nur 30 Meter Höhe die auf dem Boden wartenden Flugzeuge.

Der Pilot des in Toronto gestarteten Jets hatte am 7. Juli bei der Landung in San Francisco anscheinend versehentlich die Rollbahn statt der parallel verlaufenden Landebahn anvisiert. Der Tower konnte die Katastrophe verhindern, indem er den Piloten über Funk anrief, das Flugzeug hochzuziehen. Beim zweiten Versuch landete die Maschine sicher.