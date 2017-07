U-Ausschuss zu Anschlag in Berlin gestartet

Sieben Monate nach dem islamistischen Terroranschlag in Berlin hat ein neuer Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen.

Die erste Sitzung des parlamentarischen Ausschusses, der vom Berliner Abgeordnetenhaus eingesetzt wurde, begann heute Vormittag. Zunächst sollte es um die Formulierung von Beweisanträgen gehen, damit die zwölf Ausschussmitglieder Akteneinsicht beantragen und Zeugen vorladen können.

Der Ausschussvorsitzende Burkard Dregger (CDU) hatte zuvor umfangreiche Aufklärung angekündigt: „Wir wollen feststellen, ob und, wenn ja, welche Fehler gemacht worden sind bei der Terrorabwehr.“ In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits einen entsprechenden Ausschuss, weil der islamistische Attentäter Anis Amri auch dort viel unterwegs war.

Amri hatte am 19. Dezember einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt. Amri wurde auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.