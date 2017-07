Fälschungsverdacht: Modigliani-Schau in Genua geschlossen

Die Staatsanwaltschaft von Genua hat einige im Rahmen einer Modigliani-Schau ausgestellten Werke wegen Fälschungsverdachts beschlagnahmt. Die Ausstellung im Palazzo Ducale in Genua wurde geschlossen, berichteten italienische Medien.

Die Schau mit Werken des italienischen Künstlers Amedeo Modigliani (1884-1920) wurde drei Tage vor dem geplanten Ende geschlossen. Dieser Beschluss sei angesichts der laufenden Ermittlungen aus Respekt gegenüber den Besuchern gefasst worden, teilte die Leitung des Palazzo Ducale heute mit.

Kunstkritiker äußerten Zweifel

Laut Medien wurde der Verdacht, dass einige der ausgestellten Werke Fälschungen seien, von einem toskanischen Kunstkritiker geäußert. Daraufhin waren Ermittlungen eingeleitet worden. Der Palazzo Ducale sagte, er habe für die Organisation der Ausstellung eine externe Gesellschaft beauftragt.

Laut Experten befinden sich mehrere Fälschungen von Werken des toskanischen Meisters in Umlauf. Die Fälschung von drei Modigliani-Skulpturen hatte im Sommer 1984 zu einem spektakulären Kunstskandal geführt. Die aus einem Kanal in Livorno, der Geburtsstadt des Künstlers, gefischten Skulpturen wurden zunächst von renommierten Experten für authentisch befunden, erwiesen sich aber als Scherz einiger Studenten, die Kunstkritiker bewusst an der Nase herumführen wollten.