Fünf Polizisten nahe Kairo durch Schüsse getötet

Bei einem Angriff maskierter Attentäter auf einen Kontrollpunkt der ägyptischen Polizei sind heute fünf Polizisten getötet worden. In der Früh hätten die Angreifer die Polizisten beschossen und dabei zwei Polizisten und drei Rekruten getötet, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen.

Der Zwischenfall ereignete sich laut den Angaben in der Provinz Giseh in al-Badraschain rund 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Jahr 2013 kommt es in Ägypten immer wieder zu Angriffen auf Sicherheitskräfte.