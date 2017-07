1.000 Touristen vor Bränden auf Sardinien gerettet

Wegen schwerer Brände im Norden Sardiniens haben rund 1.000 Touristen ihre Hotels und Ferienwohnungen in den Badeortschaften San Teodoro und Budoni verlassen müssen. Die Touristen wurden mit Hilfe des Zivilschutzes in anderen Einrichtungen untergebracht. Die Flammen seien unter Kontrolle, berichteten italienische Medien heute.

Flammen tobten auch weiter in der süditalienischen Region Kalabrien. Mehrere Familien mussten in der Provinz Cosenza in Sicherheit gebracht werden, weil Brände ihre Häuser bedrohten. Die Region Basilikata war ebenfalls betroffen. Hier wurden drei Campingplätze im Badeort Metaponto di Bernalda geräumt. Schon am Mittwoch waren auf Sizilien Hunderte Menschen aus einem Feriendorf in Sicherheit gebracht worden. In Kalabrien kamen zwei ältere Menschen bei Löschversuchen ums Leben.

Höhere Strafen für Brandstifter

Italien macht nun verstärkt Jagd auf Brandstifter, die in den vergangenen Tagen Hunderte Feuer gelegt haben. Obwohl die Strafen für das Vergehen „Waldbrandstiftung“ sehr streng sind und bis zehn Jahre Gefängnis nach sich ziehen, bleiben Brände nach wie vor eine sommerliche Plage. Die Regierung kündigte an, die Strafen zu erhöhen.

Nur ein minimaler Teil der Brände werden laut dem italienischen Innenministerium tatsächlich von Pyromanen gelegt, die aus purer Zerstörungslust Wälder anzünden. Meist stecken wirtschaftliche Interessen, vor allem bauspekulative Gründe, hinter den Bränden.