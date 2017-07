China verärgert, Westen besorgt

Nach dem Tod von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo mehrt sich internationale Kritik an China. Doch Peking reagiert verärgert: Das Ausland sei „nicht in der Position, unangemessene Bemerkungen zu machen“. Die Appelle aus dem Westen, nun zumindest die seit Jahren unter Hausarrest stehende Witwe des Dissidenten ungehindert ausreisen zu lassen, drohen ungehört zu verhallen. Das norwegische Nobelkomitee zeigte sich am Freitag „zutiefst besorgt über die Lage von Liu Xia“.

