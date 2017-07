Europa League: Rückschläge stacheln Sturm und Altach an

Die Verantwortlichen von Sturm Graz und SCR Altach haben sich die Hinspiele der zweiten Qualifikationsrunde in der Europa League mit Sicherheit anders vorgestellt. Statt mit einem Polster reist Sturm mit einer Niederlage und Altach mit einem Remis zu den Rückspielen nach Podgorica bzw. Brest. „Blöd gelaufen“, lautete etwa die gängige Meinung in der Sturm-Kabine. Sowohl in Graz als auch in Altach regiert jedoch die Zuversicht. Die Rückschläge stacheln mehr an, als sie frustrieren.

