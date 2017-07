Fußball: Steuer soll Chinas Kaufrausch bremsen

In der vergangenen Winterpause haben chinesische Clubs für ausländische Stars so viel Geld ausgegeben wie noch nie. Nun versucht der Chinesische Fußballverband den Kaufrausch in der Super League mit einer Strafsteuer zu bremsen. Die Clubs weichen zur Umgehung der Steuer daher immer mehr auf Leihverträge aus.

