Formel 1: Neuer Cockpitschutz für Testpilot Vettel

Die Vorbereitungen für den neuen Cockpitschutz und damit mehr Sicherheit für die Fahrer gehen in die Zielgerade. Als Testpilot dafür fungierte heute WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel, an dessen Ferrari der neue Schutzschild in Silverstone montiert worden war.

Nach nur einer Runde legte der Deutsche die Schutzscheibe aber wieder ab. An der Spitze matchten sich die Mercedes-Boliden von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton um die erste Bestzeit im Training für den Großbritannien-Grand-Prix.

