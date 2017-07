Düringer will per Los über Listenreihung entscheiden

Der Kabarettist Roland Düringer geht in seinem politischen Engagement weiter ungewöhnliche Wege: So solle über die Reihung der Bundesliste seiner Partei „Meine Stimme G!LT“ per Los entschieden werden, hieß es heute in einer Aussendung. Aus mehr als 1.000 Bewerbern hätten sich 50 geeignete Kandidatinnen und Kandidaten dafür qualifiziert.

Nach einem wochenlangen und mehrstufigen Prozess hat „Meine Stimme G!LT“ ihr Auswahlverfahren abgeschlossen. Teil davon waren etwa ein politischer Onlinetest und ein Casting für die Medientauglichkeit der Bewerber. „Wir haben versucht, eine möglichst repräsentative Gruppe zu finden, und nun wollen wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das politische System verbessern können“, so Parteigründer Düringer.