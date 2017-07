Steirische Leistungsschau der Kunst in Klagenfurt

In Klagenfurt gibt es ab sofort eine Ausstellung über die Grazer Kunstszene zu sehen. Unter dem Titel „Styrian Power“ lädt der Kunstverein Kärnten zu einer Leistungsschau diverser Künstler, die einen Querschnitt durch das autonome Kunstschaffen in der Steiermark zeigen.

Kurator der Ausstellung „Styrian Power“ ist Künstler und Aktivist Erwin Stefanie Posarnig. Der gebürtige Kärntner wählte die 27 künstlerischen Positionen für die Werkschau mit Bedacht auf soziopolitische Fragestellungen und gesellschaftliche Bruchstellen aus, die er gezielt in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken will. Nach eigenen Angaben will er Fragen aufwerfen und Kunst zeigen, die zum Nachdenken anregt. Sicherheit und das Ausbeuten des sozialen Raumes an sich sind zentrale Themen, mit denen sich die Schau befasst.

Vom Künstler zum Kurator

Posarnig selbst ist vor allem in der Grazer Kunstszene kein Unbekannter. Neben Ausstellungen rund um den Globus hat er sich besonders mit seinen Aktionen, Projekten und Kunst im öffentlichen Raum einen Namen gemacht, unter anderem mit dem langjährigen Projekt „Kunst abseits vom Netz“, welches seit Mitte der 90er Jahre künstlerisch politische, mediale, soziale und architektonische Interventionen präsentierte und mit künstlerischen Mitteln gesellschaftliche Formen und Zustände abseits der gewohnten sozialen Netze untersuchte.

Kollaborieren statt kollabieren

Was bereits 2012 ein Motto für „Kunst abseits vom Netz“ war, hat sich Posarnig beibehalten. Die Wichtigkeit der Kollaboration immer vor Augen, holte er für „Styrian Power“ 26 Weggefährten wie zweintopf, Evamaria Schaller und Josef Wurm mit ins Boot, durch die das Spektrum künstlerischer Medien und Exponate vielschichtig wird.