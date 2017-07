Mehr als eine Mio. Menschen flohen vor Kämpfen um Mossul

Wegen der Kämpfe um die nordirakische Stadt Mossul haben nach Angaben von Experten mehr als eine Million Menschen die Flucht ergriffen. Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) heute in Genf mitteilte, konnten rund 825.000 Menschen noch nicht wieder in ihre Wohnungen und Häuser in der Stadt zurückkehren. Das entspreche rund 137.000 Familien. Die IOM beruft sich bei ihren Angaben auf Zählungen von Mitarbeitern an Ort und Stelle.

Die militärische Offensive zur Rückeroberung der nordirakischen Stadt aus den Händen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte im Oktober begonnen. Als IS-Kämpfer im Juni 2014 die Stadt am Ufer des Tigris überrannt und dort ein Kalifat ausgerufen hatten, zählte die Stadt zwei Millionen Einwohner.

Am Montag gab die irakische Regierung die Rückeroberung der Stadt bekannt. Zahlreiche Stadtviertel liegen in Schutt und Asche, der Zugang zur Altstadt ist wegen der Räumungsarbeiten größtenteils versperrt. Viele vertriebene Einwohner versuchen dennoch, die Absperrungen zu überwinden und zu ihren vielfach zerstörten Häusern zu gelangen.