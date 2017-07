Fußball: Austria im Cup wieder gegen Ebreichsdorf

Die österreichische Fußballsaison beginnt heute (17.30 Uhr, live in ORF Sport +) mit den ersten Partien im ÖFB-Cup. Für die Austria Wien kommt es dabei zur Neuauflage des Duells mit dem Regionalligisten ASK Ebreichsdorf. Im Vorjahr mussten die Violetten bis in die Verlängerung zittern. Heuer will der Vizemeister und Rekordcupsieger den Klasseunterschied deutlicher machen.

