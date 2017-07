Großmufti von Jerusalem laut Familie festgenommen

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Jerusalem hat die israelische Polizei nach Angaben der Familie den obersten muslimischen Geistlichen der Stadt festgenommen.

Wie dessen Sohn heute bekanntgab, wurde Großmufti Mohammed Ahmed Hussein von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Leibwächter des Großmuftis bestätigte das, Israels Polizei wollte sich zunächst nicht zu den Angaben äußern.

Zuvor hatten Angreifer in der Altstadt von Jerusalem zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt. Drei Attentäter hatten die Sicherheitskräfte in der Früh beschossen und mit einem Messer attackiert. Eine weitere Person wurde verletzt. Die Angreifer seien in Richtung der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg geflohen und von Polizisten getötet worden.

Tempelberg geschlossen

Aufnahmen im Internet zeigten schwer bewaffnete Sicherheitskräfte auf dem Gelände. Der Tempelberg wurde laut Polizei geschlossen. Das gelte auch für die Freitagsgebete der Muslime. Der Großmufti hatte das Betretungsverbot laut Berichten zuvor zurückgewiesen: „Wir haben unsere palästinensischen Mitbürger aufgerufen, heute zur Al-Aksa-Moschee zu kommen und zu beten.“

Reuters/Ammar Awad

In Israel verüben immer wieder Palästinenser gewaltsame Angriffe auf Israelis. Meist wurden dabei Messer verwendet. Zuletzt war Mitte Juni eine israelische Polizistin nahe der Altstadt von Jerusalem von einem Angreifer erstochen worden.