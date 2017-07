Flucht: Steinmeier in Wien für ganzheitliche Lösungen

Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in Fragen der Migration und Flucht gegen vereinfachende Formeln und nationale Lösungen ausgesprochen. „Wer Europa wegdenkt bei der notwendigen Antwort, der springt aus meiner Sicht zu kurz“, sagte Steinmeier heute während seines Antrittsbesuchs bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „‚Dichtmachen‘ und ‚zumachen‘ greift zu kurz“, so Steinmeier.

Wenn man bei der von Flüchtlingen aktuell meistgenutzten Mittelmeer-Route Veränderungen anstrebe, dann bleibe immer noch die Frage nach dem konkreten Management. Unter anderen vertritt Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) die Forderung nach einer Schließung der Mittelmeer-Route. „Das, was auf der Hand liegt, ist: Wir müssen den Flüchtlingen, die zum Mittelmeer kommen, Gründe geben, in ihrer Heimat zu bleiben“, so Steinmeier.

Van der Bellen sprach sich in Zusammenhang mit Spekulationen über eine etwaige Schließung des Brenners zwischen Österreich und Italien für größtes Augenmaß aus. Jüngste Schritte der Regierung in diese Richtung seien „theoretische Vorbereitungsmaßnahmen für einen Extremfall, der weit und breit nicht in Sicht ist“.