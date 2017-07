Klinik von Ärzte ohne Grenzen im Südsudan überfallen

In der Kleinstadt Pibor im Südsudan ist gestern eine Klinik von Ärzte ohne Grenzen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls geworden. Das teilte die NGO heute in einer Aussendung mit. Die Organisation müsse nun aus Sicherheitsgründen einen Teil des Personals abziehen.

Sechs bis zehn bewaffnete Täter seien in den frühen Morgenstunden in die Klinik eingedrungen und hätten Ausrüstung gestohlen. Dabei seien zwei Mitarbeiter verletzt worden. Dieser Angriff ist der jüngste in einer Serie von Vorfällen in den letzten sechs Jahren. Die Klinik, in der monatlich durchschnittlich 6.300 Menschen behandelt werden, sei bereits im Februar 2016 geplündert worden.

Das zwinge die NGO, ihren Einsatz zurückzufahren und damit die Gesundheitsversorgung in der Region - eine der letzten verfügbaren - einzuschränken. Seit 2013 tobt im Südsudan ein auch ethnisch motivierter Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Präsidenten Salva Kiir und jenen des früheren Vizepräsidenten Riek Machar. Es droht außerdem eine Hungersnot. Rund 3,9 Millionen Menschen sind UNO-Angaben zufolge auf der Flucht.