„Spider-Man“: Iron Mans Praktikant spinnt seine Netze

In den vergangenen 15 Jahren war Spider-Man in gleich sechs Kinofilmen zu sehen. Nun folgt der siebente Streich - Langeweile kommt dennoch keine auf: In „Spider-Man: Homecoming“ muss Peter Parker (Tom Holland) als Praktikant von Iron Man (Robert Downey Jr.) den steinigen Weg zum Superhelden meistern, mit allen Katastrophen, die die Doppelbelastung zwischen Highschool und Verbrechensbekämpfung so mit sich bringt. Der Film bietet großes Popcornkino - und mit The Vulture (Michael Keaton) einen Working-Class-Schurken, der perfekt in die Trump-Ära passt.

