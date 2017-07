EU-Kommission sieht Lage in Polen „mit großer Sorge“

Die EU-Kommission wird sich kommende Woche mit den Plänen der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) befassen, den Obersten Gerichtshof dem Justizministerium in Warschau zu unterstellen. Die Behörde sehe die jüngsten Entwicklungen in Polen „mit großer Sorge“, sagte eine Sprecherin heute in Brüssel.

Die rechtsnationale PiS hatte gestern einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, mit dem Richter des Obersten Gerichtshofs, die vom Justizminister nicht gebilligt werden, in den Ruhestand gezwungen werden sollen. Für die Auswahl neuer Richter wäre ebenfalls der Justizminister zuständig. Oppositionsführer Grzegorz Schetyna von der Bürgerplattform verurteilte den Plan als „Ankündigung eines Putsches“.

Die EU-Kommission hatte im Jänner 2016 gegen die polnische Regierung ein Verfahren wegen Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Damals ging es um eine Reform des Verfassungsgerichts. Das bisher in der EU-Geschichte einmalige Verfahren gegen einen Mitgliedsstaat kann bis zum Stimmrechtsentzug auf europäischer Ebene führen.