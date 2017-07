Jahrestag des Putschversuches: Erdogan kritisiert EU

Vor dem Jahrestag des Putschversuches in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jede Kritik aus Europa an der Menschenrechtslage in seinem Land scharf zurückgewiesen. Die Türkei entspreche in der Hinsicht nicht nur den Standards der EU, sondern „wir sind ihnen voraus“, sagte Erdogan heute bei einer Veranstaltung zu dem Jahrestag in Ankara.

„Beim G-20-Gipfel in Hamburg haben wir ihren Zustand ja gesehen. Eine Blamage! Eine Blamage! Alles wurde niedergebrannt und verwüstet.“ Am Wochenende wird in der ganzen Türkei des Putschversuchs vor einem Jahr gedacht.

Die versuchte Machtübernahme hatte Erdogan im Vorjahr die ideale Vorlage geliefert, um seine Macht radikal auszuweiten, den Staat nach seinen Vorstellungen umzubauen und tatsächliche oder vermeintliche Gegner im Staatsapparat und den Medien auszuschalten. Ein Jahr nach dem Putschversuch ist die Türkei ein Land der zwei Welten.

