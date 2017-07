Weitere Verhaftung nach Vierfachmord in USA

Im Fall der vier getöteten jungen Männer in den USA hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Er werde beschuldigt, an dreien der Morde nahe Philadelphia beteiligt gewesen zu sein, sagte Staatsanwalt Matthew Weintraub gestern auf einer Pressekonferenz.

Die vier Opfer im Alter von 19 bis 22 Jahren waren in der vergangenen Woche als vermisst gemeldet worden. Am Mittwoch wurde bereits ein 20-Jähriger in dem Fall festgenommen. Er gestand, an den Morden beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wurde Anklage wegen vierfachen Mordes erhoben. Die beiden Tatverdächtigen sind Cousins.

Motiv noch unklar

Ermittler hatten auf einer Farm nahe Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania zunächst die Leiche von einem der vermissten Männer ausgegraben und später weitere Leichenteile gefunden. Das Grundstück gehört den Eltern des zuerst festgenommenen Verdächtigen. Sein Motiv für die Tat ist nach Angaben des Staatsanwaltes unklar.

Weintraub sagte, alle vier Opfer seien mittlerweile identifiziert und die Angehörigen seien informiert worden.