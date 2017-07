Ein Jahr Putschversuch: Tausende Entlassungen in Türkei

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Putschversuchs sind in der Türkei laut Medienberichten Tausende weitere Staatsbedienstete entlassen worden. Betroffen seien insgesamt 7.563 Polizisten, Soldaten und Ministeriumsmitarbeiter, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf ein gestern veröffentlichtes Dekret. Die Zeitung „Hürriyet“ berichtete, 7.348 Menschen seien entlassen worden, darunter gut 2.300 Polizisten.

Die türkische Regierung geht seit dem gescheiterten Militärputsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan vor einem Jahr mit großer Härte gegen ihre Gegner vor.

Erdogan kritisiert EU

Vor dem Jahrestag des Putschversuches wies Erdogan jede Kritik aus Europa an der Menschenrechtslage in seinem Land scharf zurück. Die Türkei entspreche in der Hinsicht nicht nur den Standards der EU, sondern „wir sind ihnen voraus“, sagte Erdogan bei einer Veranstaltung zu dem Jahrestag in Ankara.

Die versuchte Machtübernahme hatte Erdogan im Vorjahr die ideale Vorlage geliefert, um seine Macht radikal auszuweiten, den Staat nach seinen Vorstellungen umzubauen und tatsächliche oder vermeintliche Gegner im Staatsapparat und den Medien auszuschalten. Ein Jahr nach dem Putschversuch ist die Türkei ein Land der zwei Welten.

