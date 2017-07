Pilz lässt viele Fragen zu seiner Liste offen

Peter Pilz wird mit Beginn der nächste Woche den grünen Parlamentsklub verlassen. In einer Pressekonferenz vor dem Parlament bestätigte der - noch - grüne Abgeordnete gestern, was der grüne Klubchef Albert Steinhauser zuvor bereits per Videobotschaft verkündet hatte. Details, wie es nun weitergeht, blieb Pilz schuldig. Offen ließ er jedenfalls, welche Kandidatinnen und Kandidaten auf einer solchen stehen werden, wie diese finanziert wird - und ob es sie überhaupt geben wird.

