Veranstaltungen bis Sonntagnacht

Die Türkei gedenkt an diesem Wochenende der Niederschlagung des Putschversuches vor einem Jahr. Vor allem in Istanbul und Ankara wird mit Reden und Veranstaltungen an die blutigen Ereignisse jener Nacht erinnert. Zugleich demonstrierte die Regierung noch kurz vor dem Jahrestag Härte: Erneut wurden 7.500 Beamte vom Dienst suspendiert. Ihnen wird eine Nähe zum Prediger Fetullah Gülen vorgeworfen, den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich macht. Gülen selbst sprach am Freitag von einer „Hexenjagd“.

