Fußball: Austria entgeht im Cup Auftaktblamage

Die Austria hat sich gestern abend im Uniqa ÖFB Cup in der Neuauflage des Duells mit dem Regionalligisten Ebreichsdorf erneut schwer plagen müssen. Im Vorjahr hatte sich der Rekordcupsieger im Achtelfinale erst in der Verlängerung durchgesetzt. Diesmal zitterte der klare Favorit zum Saisonauftakt in der ersten Runde sogar bis ins Elfmeterschießen. Zumindest da behielten die ansonsten schwer enttäuschenden Austrianer die Oberhand.

Mehr dazu in sport.ORF.at