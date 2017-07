Ermittlungen gegen Kärntner Schweinezüchter

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt hat ein Verwaltungsstrafverfahren gegen einen Schweinezüchter in Kärnten eingeleitet. Tierschützer hatten zuvor in einem Video Missstände in dem Mastbetrieb aufgezeigt.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at