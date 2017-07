8,5 Milliarden Schilling noch nicht in Euro getauscht

Seit 2002 wird in Österreich in Euro bezahlt, trotzdem sind immer noch 8,5 Milliarden Schilling nicht an die Nationalbank zurückgegangen. Bei der Euro-Info-Tour wurden heuer allein in Niederösterreich wieder mehrere Millionen Schilling in Euro getauscht.

