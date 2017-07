ÖFB-Cup: Pflichtaufgaben für Bundesligisten

Die Wiener Austria hat gestern die erste Cuprunde mit viel Mühe überstanden. Am Wochenende wird es für den größten Teil der restlichen Bundesligisten ernst. Alle wollen die erste Runde überstehen und gehen konzentriert an die Aufgabe. Titelverteidiger Red Bull Salzburg gastiert in Deutschlandsberg. „Wir werden gegen Deutschlandsberg eine Salzburger Mannschaft sehen, die alles dafür tun wird, um in die nächste Runde aufzusteigen“, sagte Trainer Marco Rose.

Mehr dazu in sport.ORF.at